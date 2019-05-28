بومبيو يؤكد على أهمية التعاون مع مصر لمواجهة خطر الأنشطة الإيرانية
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:25 م
أحمد مرعي
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بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع نظيره المصري سامح شكري، ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والحد من تصاعدها.
وأكد بومبيو، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" على أهمية التعاون مع مصر لمواجهات خطر الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
وأكد بومبيو، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" على أهمية التعاون مع مصر لمواجهات خطر الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
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