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سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5/28/ 2019

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:25 م
سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5/28/ 2019
سعر الدرهم الاماراتى
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في التراجع وسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى  
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع


سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع
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