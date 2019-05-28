تحديد حبس متهم في واقعة "التصفير من المنازل" 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم مقبوض عليه قي وقائع "التصفير من المنازل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





والمتهم هو شاب يدعى "إبراهيم مدحت والي".



