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تحديد حبس متهم في واقعة "التصفير من المنازل" 15 يوما

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:41 م
تحديد حبس متهم في واقعة التصفير من المنازل 15 يوما
صورة أرشيفية
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طارق حافظ
 
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم مقبوض عليه قي وقائع "التصفير من المنازل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

والمتهم هو شاب يدعى "إبراهيم مدحت والي".

واتهمته النيابة في القضية التي حملت الرقم 1739 لسنة 2018، أنهم إشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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