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غدًا.. آخر أيام تلقي طلبات تأشيرات الحج المجانية للصحفيين

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:58 م
غدًا.. آخر أيام تلقي طلبات تأشيرات الحج المجانية للصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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صرح حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحج والعمرة، إن غدًا الأربعاء، هو آخر أيام تلقي طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج المجانية، وذلك في حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية، كما جرى خلال العامين الماضيين.


وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه بعد موافقة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ستجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة، في الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس30مايو، لمائة اسم من المتقدمين، وتنطبق عليهم الشروط، لتقديمها في حال إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج حيث سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالقرعة للسفارة.



وأضاف أن الأسماء لن يتم تقديمها إلا بعد موافقة السفارة السعودية على تقديم التأشيرات مجددًا هذا العام، كما حدث في العامين الماضيين، وأن التبكير بعملية التقديم وإجراء قرعة للأسماء، هدفها هو أن يكون الزملاء على استعداد من الآن، بدلًا من عملية التأخير التي أدت العام الماضي إلى غلق باب السفر لولا تدخل النقابة لدى السلطات السعودية لفتحه قبل أداء الحج بأيام قليلة، وأن هذا يأتي في إطار تقديم خدمة الزملاء، بدلًا من تعليقها لأسباب أخرى دون طائل.
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المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين قرعة الحج للصحفيين ضياء رشوان حسين الزناتي الفجر
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