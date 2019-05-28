دي ليخت يصدم برشلونة من جديد

كشف الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، أن احتمال استمراره مع الفريق الهولندي الموسم المقبل، وارد ويبقي أحد الخيارات المتاحة بشأن مستقبله.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسباني أن مستقبل الدولي الهولندي كان بين خيارين أولهما الانتقال إلى برشلونة، أو الرحيل لمانشستر يونايتد، لكن النجم الشاب فتح الباب أمام استمراره مع أياكس.





وصرح "دي ليخت" : "هناك عدة أندية مهتمة بي، لكن ليس لدي نادٍ أحلم به يتجاوز أياكس، لطالما كنت أحلم باللعب لأياكس وبات هذا الأمر حقيقة. بالنظر لارتباطي بعقد هنا، فهناك احتمالية لاستمراري".





وكان دي ليخت قد أقر في وقت سابق، بأنه سيحسم مصيره عقب مشاركته رفقة منتخب هولندا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.