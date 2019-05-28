"بنها الجامعي" تنقذ حياة طفل بلع "خرزة"



وأوضح الجزار، أن السبب الرئيسي لنشر مثل هذه الحالات قلة الوعي مطالبا اولياء الامور بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة الاطفال جيدا في هذا السن.



تمكن أطباء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، من إجراء جراحة خطيرة لطفل عمره 4 أشهر عقب بلعه لخرزة كادت أن تنهي حياته.وشارك في إجراء العملية الدكتوره نهى هلال مدرس مساعد جراحة القلب والصدر والدكتورة هبة أبو الخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر وطبيبة التخدير الدكتورة مها الصباحي.ومن جانبه أكد الدكتور محمد الجزار الطبيب المعالج، أن العمل على الحالتين استمر لمدة ٨ ساعات، مشيرا إلى أنه بدأت الحالة الأولي في السادسة مساء باستخراج صفارة لعبة أطفال من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات من بنها.