رسميا.. بواش مديراً فنياً لمارسيليا الفرنسي

أعلن مارسيليا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين البرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرباً للفريق، بعد أن وافق على التعاقد مع النادي لمدة عامين.









سيتولى بواش (41 عاماً) المهمة خلفاً لرودي غارسيا الذي ترك الفريق بعد موسم مخيب للآمال، حيث فشل الفريق على المستوى الأوروبي، وهو ما يمثل سقوط كبير للفريق الذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي.









وكان بواش بعيداً عن كرة القدم منذ رحيله في نوفمبر الماضي من نادي شنغهاي الصيني.









وسبق لبواش أن حقق العديد من البطولات المحلية مع بورتو البرتغالي، وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، لكن كان أقل نجاحاً خلال فترات عمله مع تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.



