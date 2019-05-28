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شيخ الأزهر: إذا كان الزوج ناشزًا فعلى الزوجة أن تلجأ إلى الخلع

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:44 م
شيخ الأزهر: إذا كان الزوج ناشزًا فعلى الزوجة أن تلجأ إلى الخلع
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة الناشز هي أول الخاسرين، ودائمًا تفيق بعد فوات الأوان، لأن غالبًا ما ينتهي الامر بالطلاق.

وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، أن الزوج قد يكون ناشز مثل الزوجة أيضًا، وفي هذه الحالة على الزوجة أن تقوم بتقديم شكوى في القضاء، وإذا لم يتعظ الزوج، عليها أن تلجأ للخلع.
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