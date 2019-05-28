شيخ الأزهر: الزوجة لا تكون ناشزا بمجرد الخلاف مع الزوج
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:41 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن النشوز لا يعني الخلاف بين الزوجين، ولكنه يُعني كبر الزوجة على الزوج، واشعاره بأنه أقل منها.
وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، أن كل العلماء فسروا المرأة الناشر بأنها المتكبرة على الزوج، وإحساس الزوج بالمهانة بصفة مستمرة.
ولفت إلى أن علاج النشوز يكون بالتدرج من خلال توجيه النصيحة أولًا والوعظ والحوار، وهذا واضح في قوله تعالى:" وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".
وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، أن كل العلماء فسروا المرأة الناشر بأنها المتكبرة على الزوج، وإحساس الزوج بالمهانة بصفة مستمرة.
ولفت إلى أن علاج النشوز يكون بالتدرج من خلال توجيه النصيحة أولًا والوعظ والحوار، وهذا واضح في قوله تعالى:" وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".
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