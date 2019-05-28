ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر: الزوجة لا تكون ناشزا بمجرد الخلاف مع الزوج

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:41 م
شيخ الأزهر: الزوجة لا تكون ناشزا بمجرد الخلاف مع الزوج
أرشيفية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن النشوز لا يعني الخلاف بين الزوجين، ولكنه يُعني كبر الزوجة على الزوج، واشعاره بأنه أقل منها.

وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، أن كل العلماء فسروا المرأة الناشر بأنها المتكبرة على الزوج، وإحساس الزوج بالمهانة بصفة مستمرة.

ولفت إلى أن علاج النشوز يكون بالتدرج من خلال توجيه النصيحة أولًا والوعظ والحوار، وهذا واضح في قوله تعالى:" وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".

Advertisements
المزيد عن: نشوز الزوجة شيخ الازهر التلفزيون المصري احمد الطيب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي