حجز الناقد حسن عطية بغرفة العناية المركزة بقصر العينى

يمر الناقد المسرحى حسن عطية، رئيس المهرجان القومى ‏للمسرح السابق، بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.





وطالب عدد من المسرحيين أبرزهم المخرج مازن الغرباوى والفنانة فاطمة محمد على، بالدعاء للناقد الكبير بالشفاء العاجل .









يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و(سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).



