عاجل.. الاتحاد الإفريقي يُوقف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 شهور بسبب الأداء الضعيف له مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد المغربي.





وأصدر "كاف" بيانًا اليوم أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف في لقاء الترجي والوداد.





وشهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة التي أثارت جدلًا كبيرًا ضد "جريشة".





وانتهت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد بالتعادل الإيجابي 1-1.



