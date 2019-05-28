عاجل.. الاتحاد الإفريقي يُوقف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:35 م
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 شهور بسبب الأداء الضعيف له مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد المغربي.
وأصدر "كاف" بيانًا اليوم أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف في لقاء الترجي والوداد.
وشهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة التي أثارت جدلًا كبيرًا ضد "جريشة".
وانتهت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد بالتعادل الإيجابي 1-1.
Advertisements
المزيد عن: نهائي ابطال افريقيا جهاد جريشة الوداد والترجي الوداد الترجي
- عاجل.. إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي
- جهاد جريشة حكما لنهائي دوري أبطال أفريقيا
- المصري جريشة لتحكيم ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي
- الوداد والترجي وجها لوجه في قمة نارية بنهائي دوري أبطال إفريقيا
- نبيل معلول يفاجئ جهاد جريشة بتصريح الموسم (فيديو)
- رئيس لجنة الحكام: جهاد جريشة أدار النهائي الإفريقي بـ"عدالة"
- العقوبات المغلظة تنتظر جماهير الوداد والترجي بعد أحداث نهائي إفريقيا
- عاجل.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـ"كاف" رسميا
- جهاد جريشة يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن أزمة الوداد والترجي
- الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة للكاف (مستند)