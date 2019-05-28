ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يُوقف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:35 م
عاجل.. الاتحاد الإفريقي يُوقف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي
جهاد جريشة
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 شهور بسبب الأداء الضعيف له مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد المغربي.

وأصدر "كاف" بيانًا اليوم أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف في لقاء الترجي والوداد.

وشهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة التي أثارت جدلًا كبيرًا ضد "جريشة".

وانتهت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد بالتعادل الإيجابي 1-1.

Advertisements
المزيد عن: نهائي ابطال افريقيا جهاد جريشة الوداد والترجي الوداد الترجي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي