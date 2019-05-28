مجلس الأهلي ينعي نجم الفريق في وفاة والده





حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، على نعي ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة والده.





وجاء بيان النادي قائلا: "ينعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم"



