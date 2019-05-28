الأهلي يؤكد عدم تلقيه أي خطابات من الجبلاية بمواعيد الدوري
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:25 م
محمد الصو
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أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أنه لم يصل أي بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم، أو جدول جديد لمواعيد الدوري.
وأضاف أن الأهلي رفض جدول المباريات السابق للدوري ومتمسك بموقفه، موضحا أنه في حال وصول أي مخاطبات جديدة من اتحاد الكرة سيتم إعلان موقف القلعة الحمراء، في وقت لاحق.
وأعلن مسؤولي الجبلاية، عن عدم وجود أي نية لإجراء أي تعديلات جديدة على مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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