البورصات الأوربية تغلق على تراجع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع البنوك ، كما كانت أسهم السيارات الأفضل أداءً عقب تأكيد شركة "فيات كرايسلر" على أنها تقدمت بعرض اندماج إلى شركة "رينو" الفرنسية.





ولا تزال حالة عدم اليقين التجاري تسيطر على تعاملات المستثمرين في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لتنفيذ اتفاق تجاري مع الصين.





كما ان هناك مخاوف بشأن الديون الإيطالية، حيث ذكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة 3 مليارات يورو ضد روما لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي.





وكانت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن كتل اليمين ويسار الوسط استحوذت على نحو 329 مقعداً من أصل 751 مقعداً.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" عند 375.9 نقطة بنسبة 0.2 بالمئة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلاً 7268.9 نقطة.





وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمئة مسجلاً 12027.05 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنفس النسبة عند 5312.6 نقطة.



