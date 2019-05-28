شوبير ينفي إلغاء بطولة الدوري

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عن رأيه في فكرة إلغاء الدوري الممتاز الموسم الحالي، نظرا لضيق الوقت وإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.









وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير " عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن فكرة إلغاء الدوري الممتاز صعبة لعدة أسباب أهمهما تحديد الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، كما أن ذلك سيتسبب فى زيادة عدد الفرق المشاركة إلى21 فريق 18 بالدوري الحالي و3 فرق صاعدة.









وتابع أنه في حال شارك بالدوري 21 فريقا سيتم الحديث عن اللعب على مجموعتين واحدة 11 فريق والأخرى 10 فرق وهو أمر صعب جدا.









وتابع أن اتحاد الكرة يجب أن يعلن عن الجدول النهائي لمباريات الدوري الممتاز.



