مجلس الأهلي يدرس دعوة أعضائه لاجتماع طارئ بسبب الدوري





يدرس مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعا طارئا، خلال الساعات المقبلة لتحديد الموقف النهائي من الاستمرار في مسابقة الدورى.





ويرغب مجلس الأهلي، في دراسة الموقف قبل اتخاذ القرار النهائي، والتي تتجه النية خلالها هو عدم خوض مواجهتي المقاولون والزمالك المتبقيتين طبقًا لقرار إدارة القلعة الحمراء السابق.





وأعلن مجلس الجبلاية، صباح اليوم عن عدم وجود أي نية لتعديل مسابقة جدول مباريات الدوري المصري الممتاز، وإقامة المباريات في الموعد المحدد لها سلفا.



