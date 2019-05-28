مجلس الأهلي يدرس دعوة أعضائه لاجتماع طارئ بسبب الدوري
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:15 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
يدرس مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعا طارئا، خلال الساعات المقبلة لتحديد الموقف النهائي من الاستمرار في مسابقة الدورى.
ويرغب مجلس الأهلي، في دراسة الموقف قبل اتخاذ القرار النهائي، والتي تتجه النية خلالها هو عدم خوض مواجهتي المقاولون والزمالك المتبقيتين طبقًا لقرار إدارة القلعة الحمراء السابق.
وأعلن مجلس الجبلاية، صباح اليوم عن عدم وجود أي نية لتعديل مسابقة جدول مباريات الدوري المصري الممتاز، وإقامة المباريات في الموعد المحدد لها سلفا.
Advertisements
المزيد عن: مسابقة الدوري مجلس الأهلي الأهلي أخبار الأهلي
- 3 ملفات ساخنة على مائدة الجبلاية
- الجبلاية تنوي رفض السوبر المصري السعودي
- شرم الشيخ وأسوان والجونة يستضيفان مباريات الدوري
- اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري الممتاز بالموسم الحالي
- عاجل.. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ
- أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 7-2-2019
- عاجل.. مجلس إدارة الأهلي يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة مباراة بيراميدز
- عاجل.. الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بالأهلي بسبب أزمة مواعيد الدوري
- اتحاد الكرة يستقر على موعد قمة الأهلي والزمالك