فخري الفقي من صندوق النقد الدولي لعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري

يمتلك الدكتور فخري الدين علي الفقي خبرة دولية طويلة تناهز الـ 35 عاماً في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.





وقد تولى لعديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة في مصر.





الدككتور فخري له العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية، كما أنه عضو في العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر، ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقاري والتوريق والتأجير التمويلي وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالي في إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.





كما أنه حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.