أودي تعلن عن نسخة Quantum Gray من TT المتوفرة عبر الإنترنت فقط

أعلنت شركة وأودي عن توفر نسخة Quantum Gray من TT التي تتميز باللون الرمادي المطفي واللمسات الداخلية الحمراء للبيع من خلال الإنترنت حصرياً. ولأول مرة في جميع سيارات أودي.



