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أودي تعلن عن نسخة Quantum Gray من TT المتوفرة عبر الإنترنت فقط

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:53 م
أودي تعلن عن نسخة Quantum Gray من TT المتوفرة عبر الإنترنت فقط
أودي Quantum Gray
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أعلنت شركة وأودي عن توفر نسخة Quantum Gray من TT التي تتميز باللون الرمادي المطفي واللمسات الداخلية الحمراء للبيع من خلال الإنترنت حصرياً. ولأول مرة في جميع سيارات أودي.

ستنتج أودي فقط 99 نسخة من TT Quantum Gray والتي ستباع في دول الاتحاد الأوروبي بسعر يكافئ 261,000 ريال لكلٍ منها، ومن جهة أخرى سوف تقوم أودي بتوفير جميع سياراتها للبيع من خلال الإنترنت في شهر أبريل من عام 2020.
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