عاجل.. برشلونة يختار مدربه الجديد

استقر نادي برشلونة الإسباني على مدربه الجديد لخلافة المدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي ليقود البرسا في الموسم الجديد.









واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة عقد اتصالات مع روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي للاستفسار عن مدى توافره لتدريب الفريق.









وقرر برشلونة إقالة المدرب الحالي فالفيردي من تدريبات الفريق بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.









واشارت التقارير إلى أن روبرتو ماريتينز لن يرفض فرصة تدريب برشلونة ولكنه سيعود أولاً للاتحاد البلجيكي لفسخ العقد معه قبل اتخاذ هذه الخطوة.



