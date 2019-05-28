صلاح يوجه رسالة إلى دي روسي

أعرب محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن تمنياته بانضمام دانييلي دي روسي نجم فريق روما لأحد فرق الدوري الإنجليزي، بالموسم الجديد





وكان دي روسي، أعلن عن رحيله من صفوف نادي إي اس روما الإيطالي، عقب نهاية الموسم الجاري.





وأكد صلاح، في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس الإيطالية، أن دي روسي أسطورة كرة قدم رائعة، ويعتبر من طراز خاص.





وأضاف صلاح، "دي روسي يعتبر صديق عزيز، حيث سبق وأن لعبت بجانبه في روما، ةتعلمت منه الكثير قبل رحيلي إلى صفوف ليفربول الإنجليزي".





وتابع، "دي روسي حقق العديد من الإنجازات والنجاحات، وأتمنى له التوفيق بخطوته المقبلة، وأرغب في وجوده بأحد الأندية الإنجليزية الموسم الجديد".



