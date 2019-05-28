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محافظ الغربية يكرم 25 فائزا فى المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن (صور)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:53 م
محافظ الغربية يكرم 25 فائزا فى المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن (صور)
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أيمن يحيي
 
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كرم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم "تاج الكرامة" التى نظمتها قناة الدلتا للعام التاسع على التوالى خلال شهر رمضان الكريم ١٤٤٠هـ.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف وسمير مختار نائب رئيس قناة الدلتا.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم فاصل من الابتهالات الدينية وعرض فيديو عن مراحل المسابقة.

وخلال الحفل أعرب محافظ الغربية عن سعادته بالتواجد بين الفائزين فى مسابقة "تاج الكرامة" لحفظ وتجويد القرآن الكريم مقدمًا الشكر لكل القائمين على التنظيم الجيد لهذه المسابقة.

كما أكد على دعم ورعاية المحافظة لكافة المسابقات التى تعمل على اكتشاف المتفوقين والمتميزين فى كافة المجالات وخاصة المسابقات الدينية التى تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الإسلامى الوسطية الصحيحة.

كما قام بتكريم ٢٥ فائزًا بشهادات تقدير ومبالغ مالية تضمنوا ثمان فائزين بحفظ القرآن الكريم كاملًا وتسع فائزين بحفظ نصف القرآن الكريم وثمان فائزين بحفظ ربع القرآن الكريم وكذا تكريم لجنة التحكيم ومنسقين المسابقة.
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