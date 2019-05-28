آبل تكشف عن جهاز آيبود جديد مع شاشة لمسية ودعم مزايا الواقع المعزز
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:46 م
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كشفت شركة آبل عن جهاز آيبود جديد يحمل شاشة لمسية مع تحسينات في الأداء ونسبة استهلاك الطاقة وإضافة مزايا للاتصال وكذلك تقنية الواقع المعزز لمنح المستخدم تجربة مختلفة عما كانت تقدمه أجهزة آيبود في السابق.
ويحتوي الجهاز على رقاقة A10 Fusion والتي صممتها الشركة لتقديم تجربة أفضل في الألعاب من خلال توفير سرعة أعلى بنحو ثلاثة مرات عن الجيل السابق مما يتيح للمستخدمين الانتظار للتمتع بخدمة الألعاب الجديدة Arcade والتي ستوفر 100 لعبة من تطوير آبل بجانب ألعاب عديد من المطورين الأخرين.
كما سيضيف آيبود الجديد مزايا تقنية الواقع المعزز لأول مرة في هذا النوع من الأجهزة من خلال الكاميرا، مع وجود تطبيقات التصفح والتطبيقات التعليمية.
وتقول الشركة أن أقل أجهزة نظام iOS ثمنًا يقدم سرعة أكبر مرتين من السابق مع دعم تقنيات الواقع المعزز وبسعر يبدأ من 849 ريال سعودي / درهم إماراتي لسعة 32 جيجا بايت، و1,296 ريال سعودي / درهم إماراتي لسعة 128 جيجا بايت، و1,689 لسعة ريال سعودي / درهم إماراتي.
ويشبه آيبود الجديد في تصميمه هواتف آيفون القديمة إلى أبعد حدود، وهو بكل حال يقدم ميزات شبيهة بالأجهزة الرئيسية بالنسبة لنظام التشغيل لكن مع إمكانيات أقل فيما يتعلق العتاد الداخلي.
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