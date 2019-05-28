ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. ميلان يعلن فسخ تعاقده مع جاتوزو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:50 م
رسميا.. ميلان يعلن فسخ تعاقده مع جاتوزو
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أعلن نادي ميلان فسخ تعاقده بالتراضي مع جينارو جاتزوز المدير الفني لفريق الكرة.

ونشر النادي بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأن العلاقة بين جاتوزو والنادي انتهت بالتراضي.

وأضاف البيان بأن النادي سيبدأ البحث عن مدرب جديد يتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل والذي سيشارك في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وتابع: ميلان يشكر جينارو جاتوزو لقيادته للفريق في الأشهر ال 18 الماضية، تولى رينو قيادة النادي في وقت صعب ، مما أدى إلى تحسين أداء الفريق منذ موسم ٢٠١٢-٢٠١٣.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي