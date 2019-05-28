رسميا.. ميلان يعلن فسخ تعاقده مع جاتوزو
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:50 م
علي نبوي
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أعلن نادي ميلان فسخ تعاقده بالتراضي مع جينارو جاتزوز المدير الفني لفريق الكرة.
ونشر النادي بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأن العلاقة بين جاتوزو والنادي انتهت بالتراضي.
وأضاف البيان بأن النادي سيبدأ البحث عن مدرب جديد يتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل والذي سيشارك في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.
وتابع: ميلان يشكر جينارو جاتوزو لقيادته للفريق في الأشهر ال 18 الماضية، تولى رينو قيادة النادي في وقت صعب ، مما أدى إلى تحسين أداء الفريق منذ موسم ٢٠١٢-٢٠١٣.
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