اليوم السابع| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

واعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.