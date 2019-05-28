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اليوم السابع| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:46 م
اليوم السابع| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك
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هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.

واعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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المزيد عن: نتيجة اعدادية القاهرة والجيزة نتيجة إعدادية كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النتيجة
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