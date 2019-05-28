تعرف على استعدادات محافظة الغربية لاستقبال عيد الفطر

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أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والإستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيًا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات.



ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها وأيضًا مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.



كما أصدر توجيهاته أيضًا بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان إنسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث إختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق (الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل ).



وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذا حملات لشرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة.



كما وجه بإمداد العمل بمنافذ ومعارض بيع السلع الغذائية طوال أيام العيد والتي يبلغ عددها 311 منفذ منهم 254 ثابتة 57 متحركة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وتقوم هذه المنافذ ببيع المواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه 25% وتم زيادة المعروض من جميع المواد الغذائية والتموينية وذلك لمواجهة زيادة الطلب خلال أيام عيد الفطر المبارك.



ويتم تكثيف الحملات على هذه المعارض لمتابعة طرق التخزين وكذا مدى صلاحية السلع المعروضة والأسعار بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري.



وصرح محافظ الغربية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أيه شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد والعمل على حلها فورًا وذلك إستعدادًا لعيد الفطر المبارك.