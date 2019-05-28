محافظ الإسكندرية يتفقد سير أعمال محطة قمامة أم زغيو قبل أيام العيد

تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، سير الأعمال بالمحطة الوسيطة بأم زغيو والمقامة على مساحة ٨ أفدنة، بنطاق حي العجمي، والتي تخدم منطقة كبيرة بالمحافظة حيث تستقبل المحطة يوميا حوالي ١٢٠٠ طن، وذلك للتأكد من مدي استعداد المحطة ﻹستيعاب أطنان القمامة.





وخلال التفقد؛ كلف محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بزيادة تقاطر عدد نقلات القمامة من جميع المحطات الوسيطة علي مستوي المحافظة، ونقلها مباشرة إلي مدفن الحمام، مع توفير المعدات اللازمة لذلك. وشدد على ضرورة الحفاظ علي تفريغ تلك المحطات ورفع تكدسات القمامة منها باستمرار. مؤكدا أننا نعمل علي بذل مزيد من الجهد للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى الذي يتراضاه الجميع.





وقالت المحافظة في بيان إعلامي اليوم إن ذلك في إطار متابعة محافظ اﻹسكندرية، معدلات تقاطر ونقل القمامة من المحطات الوسيطة خاصة مع تزايد معدلات القمامة بدرجة كبيرة خلال أيام العيد.



