رفع حالة الطوارئ بالمنوفية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة (صور)

عقدت قيادات محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة 2019 بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور اللواء عماد وسيلي مساعد مدير الأمن ووكلاء وزارة التربية والتعليم والتموين والشباب والرياضة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ووكيلة مديرية الشئون الصحية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وممثل عن الكهرباء والتأمين الصحي ومديري إدارات الأزمات والمجالس والشئون القانونية بالمحافظة.





في بداية الاجتماع استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم خطة المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا على أنه تم الانتهاء من وضع خطط تأمين اللجان وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان إلى مراكز التوزيع مع تأمينها، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان والإجراءات الخاصة لضمان حسن سير أداء الامتحانات في مواعيدها المحددة على مستوى الإدارات، وكذا توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات للطلاب والمراقبين والملاحظين التي تمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.





وأوضح أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية للتأكد من جاهزية المدارس من ناحية كافة المرافق "كهرباء- مياه- دورات المياه- النظافة"، لاستقبال الطلاب وضمان سير عملية الامتحانات مع توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب على حسن أداء الامتحانات في ظروف مناسبة.





كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام (29166) طالب وطالبة وعدد اللجان (77) لجنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد تم تجهيز استراحات وأماكن سكن المراقبين الوافدين للمحافظة بكافة الإمكانيات اللائقة التي تعمل على راحة المعلمين أثناء الامتحانات.





وشددت قيادات محافظة المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب على حسن أداء الامتحانات، كذلك عدم انقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه، ورفع مستوى النظافة بمحيط اللجان، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء وتوفير كافة الأدوية الأساسية للتعامل مع أية طوارىء قد تحدث.





هذا فضلًا عن التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء، كما وجهت القيادات مديري الإدارات التعليمية بالمرور والمتابعة اليومية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب وتؤثر بالسلب علي آدائهم.



