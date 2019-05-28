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وزير الشؤون الدينية : تسعيرة الحج كان من الممكن أن تكون أكثر من 15 ألف دينار

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:44 م
وزير الشؤون الدينية : تسعيرة الحج كان من الممكن أن تكون أكثر من 15 ألف دينار
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنه كان من الممكن أن تكون تسعيرة الحج لهذه السنة 15 ألف دينار فما فوق .
و قال عظوم في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" "المجلس الوزاري  المضيق قرر تسعيرة الحج وكل الأطراف المتدخلة  بذلت مجهودات جبارة لتكون التسعيرة 13896 ألف دينار" ، مشيرا إلى ان قرار تمكين الخواص من تنظيم الحج قرار دولة وقرار سياسي بإمتياز.
وأكد أن "السلطات السعودية لا تتعامل إلا مع الدولة ولاتعترف إلا بالدولة في حال استوجب تدخلها في بعض الحالات".
 
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