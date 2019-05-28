حاتم العشي : يوجد منخرطون انتهازيون في تحيا تونس

اعتبر القيادي في حزب تحيا تونس و الوزير السابق حاتم العشي أن تحيا تونس يوجد به كم كبير من الانتهازيين و الوصوليين الذي يدعون الانتماء اليه و ذلك على خلفية حصول الحزب على المرتبة الثامنة من جملة عشرة قائمات في الانتخابات البلدية بسوڤ الجديد بولاية سيدي بوزيد بنسبة 8% من المصوتين.

و قال العشي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك'' ما يلي :

حزب تحيا تونس وللاسف جاء في المرتبة الثامنة من جملة عشرة قائمات في الانتخابات البلدية بسوڤ الجديد بولاية سيدي بوزيد بنسبة 8% تقريبا من المصوتين،وهي نسبة ضئيلة جدا لا تعكس حجم وقيمة هذا الحزب الناشئ في المشهد السياسي الحالي.والحقيقة لاحظت الكم الكبير من الانتهازيين والوصوليون الذين يدعون الانتماء لهذا الحزب ولكن عندما لا تتحقق مصالحهم لا يصوتون للحزب رغم انخراطهم فيه.وانا الاحظ جيدا هذا من خلال الكم الهائل من الميساجات التي تصلني يوميا رغم أني مستقل وسبق ان أشرفت على عملية الاقتراع بهذا الحزب ويشرفني ذلك.ولكن من خلالها عرفت ان نسبة لابأس بها من المنخرطين لا يؤمنون برسالة هذا الحزب ودوره في هذا المشهد السياسي.ولهذا لابد وقبل فوات الأوان ان يعتمد حزب تحيا تونس على شبابه المساهم الأساسي في بناء هذا الحزب،وعلى كل من يؤمن بدوره المستقبلي كقائد لقاطرة التوحيد لكل القوى المؤمنة بتونس المتطورة والمعولمة والمنفتحة على كل الدول العصرية، ولإعداد ماكينة انتخابية حقيقية بإمكانها تحقيق نتيجة إيجابية في الانتخابات التشريعية القادمة . واضيف ان حركةالنهضة ورغم حصولها على المرتبة الاولى في هذه الانتخابات، فاني اعتبرها منهزمة لحصولها على نسبة ضعيفة من الأصوات لم يسبق لها ان تحصلت عليها وهي 15% مع حصول المستقلين كالعادة على اكثر من نصف الأصوات المصرح بها فما معنى ذلك؟