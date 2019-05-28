تحصين 162112 رأس ماشية ضد أمراض الصيف فى الغربية

عقدت مديرية الطب البيطري بالغربية، ندوات إرشادية للمربين من خلال القوافل العلاجية للتوعية بأهمية التحصينات وخطورة الأمراض الوبائية المختلفة وتنفيذ حملة قومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى وعزب مراكز المحافظة الثمانية وتم تحصين 140334 من الأبقار و21778 من الأغنام والماعز.





وقال الدكتور حاتم انور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه سيتم الإعداد لبدء تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى منتصف الشهر المقبل وحصر جميع الاحتياجات والاستخدامات الشخصية للأطباء البيطريين والعاملين لتوفيرها وتنفيذ برامج التحصينات ضد الأمراض الوبائية واستلام اللقاحات ومستلزمات التحصين وعمل تقصى وبائى عن هذه الأمراض وإبلاغ الإدارات البيطرية وإدارة الوقاية بالمديرية عن أى حالة إصابة ويتم المتابعة والعلاج بأدوية العلاج الاقتصادي وعمل برامج للتحصين ضد كافة الأمراض الوبائية.





وذلك طبقًا لبرامج التحصين واستمرار عمل الندوات الإرشادية بأهمية التحصينات وأهمية التغذية وعناصر الأمان الحيوى طبقًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتواصل مع مديرية الصحة لمقاومة الحشرات الماصة للدم مثل الباعوض والذى يتسبب فى نقل الأمراض الوبائية وكذا التواصل مع المحليات والرى لردم البرك والمستنقعات التى تتسبب فى تكاثر الحشرات الماصة للدم.





والتنسيق مع الشرطة والعمد والمشايخ للتعاون مع لجان التحصين لتأدية عملها بكفاءة والتنسيق بين الطب البيطرى والشرطة؛ لإحكام الرقابة على مداخل المحافظة لمنع دخول سيارات محملة بحيوانات مريضة داخل المحافظة، كما سيتم الزام أصحاب أسواق المواشى على مستوى المحافظة برش وتطهير أرضية الأسواق بعد انعقاد السوق وفى نفس اليوم والعمل.





وشدد محافظ الغربية على الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية من جميع الأمراض والوقاية منها واستمرار الندوات لتوعية المربيين.