عاجل.. قرار صادم من الأهلي بشأن الانسحاب
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:40 م
عمرو مصطفي
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ما يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في طريقه إلى الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.
وكشف مصدر داخل نادي الأهلي عن انتظار النادي الأحمر وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بتأجيل حسم مسابقة الدوري الممتاز لما بعد كأس الأمم الإفريقية ورفض إجراء تغييرات في جدول الدوري.
وأوضح المصدر، أن المجلس موقفه ثابت ولن يتغير ويتمسك بإنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، وفي حالة حدوث غير ذلك سيكون الرد الانسحاب من بطولة الدوري.
وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا ، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها .
وأضافت اللجنة أنها بصدد الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.
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