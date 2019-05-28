رئيس جامعة المنصورة: ضبط 18 حالة غش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كشف رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، عن ضبط 18 حالة غش في امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠١٨ - ٢٠١٩.





وأوضح رئيس الجامعة حالات الغش للطلاب حسب الكليات وهم حالتين غش بكلية الطب، وحالة بكلية العلوم، 9 بكلية التربية، و2 بكلية الآداب، و3 بكلية الحقوق، وحالة بكلية رياض الأطفال.





يشار إلى أن جامعة المنصورة بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018-2019 م من يوم 16 مايو بكليات التربية النوعية، السياحة والفنادق، وتستمر أعمال الامتحانات التحريرى حتى 29 يونيو 2019 م مع مراعاة توقيتات الامتحانات وانتهائها بفترة كافية قبل موعد الافطار خلال شهر رمضان.





وسيتم تطبيق نظام امتحانات الاختيار من متعدد بمختلف الكليات وتم تجهيز الكنترولات بأجهزة التصحيح الالكترونى لضمان الشفافية والعدالة وسرعة تصحيح الامتحانات واظهار النتائج.





كما سيتم تطبيق نظام مراقبة لجان الامتحانات بالكاميرات، من خلال شبكة مراقبة داخلية بجميع القاعات والمدرجات.



