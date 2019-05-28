الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2019





ويمكن للطلاب متابعة ظهور النتيجة فور إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





الشهادة الإعدادية القاهرة



