الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:36 م
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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
ويمكن للطلاب متابعة ظهور النتيجة فور إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الشهادة الإعدادية القاهرة
واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932).
وكما هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.
لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 اضغـــــــــــــط هنــــــــــــــــــــــــــــــا
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