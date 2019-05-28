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الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:36 م
الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

ويمكن للطلاب متابعة ظهور النتيجة فور إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 الشهادة الإعدادية القاهرة

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932). 

وكما هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.
 
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