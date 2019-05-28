محمد الناصر يلتقي بوفد من كوريا الجنوبية

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر بوفد برلماني من جمهورية كوريا الجنوبية، يترأسه نائب رئيس البرلمان الكوري، لي جو يونغ، ورئيس جمعية الصداقة الكورية التونسية، جو كوانغ دوك، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المؤسستين البرلمانيتين.

وتم التأكيد خلال اللقاء على "أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دفع التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين الذي تُوّج بالإعلان عن إحداث غرفة تجارية مشتركة بين تونس وجمهورية كوريا الجنوبية".

ومن جهته أعرب الوفد الكوري الجنوبي، حسب بلاغ للبرلمان، عن تقديره لما تبذله المؤسسة التشريعية في تونس، من أدوار لتكريس الديمقراطية والتعددية، ومساهمتها في إنجاح المسار الديمقراطي، مشيرا إلى "إعجاب جمهورية كوريا الجنوبية بالتجربة التونسية التي تعد مثالا يحتذى في محيطها الإفريقي والعربي".

وقد حضر اللقاء من الجانب التونسي النائب محمد سعيدان مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والنائب كلثوم بدر الدين مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، والنائب المنصف السلامي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكورية والنائب سهيل العلويني عضو المجموعة.