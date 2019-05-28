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"مسؤولة أممية: مقتل 170 شخصا وتشريد 270 ألف واستهداف 25 مركز صحي في إدلب خلال مايو الجاري

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:08 م
مسؤولة أممية: مقتل 170 شخصا وتشريد 270 ألف واستهداف 25 مركز صحي في إدلب خلال مايو الجاري
أورسولا مولر
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أحمد مرعي
 
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قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية شمال غربي سوريا خلال الشهر الجاري أدت إلى مقتل أكثر من 160 مدنيا ونزوح نحو 270 ألف شخص.

وأشارت إلى أن حوالي 55 مدرسة شمال غربي سوريا تأثرت بتصاعد العنف منذ مطلع الشهر الجاري.

وأكدت مولر، وفقما ورد عن "سكاي نيوز عربية" أن العمليات العسكرية تحد من قدراتنا لإيصال المساعدات شمال غربي سوريا.

يتم رصد التفاصيل،،،
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