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تصفية عشرة إرهابيين بقصف للطيران العراقي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:21 م
تصفية عشرة إرهابيين بقصف للطيران العراقي
ارشيفية
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وكالات
 
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الثلاثاء، عن تصفية عشرة إرهابيين بقصف للطيران العراقي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية أن طيران الجيش وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين تمكن من تصفية 10 إرهابيين وتدمير سيارتي "بيك اب"، إحداهما مفخخة.

وأضاف البيان أن "طيران الجيش تمكن أيضا من تفجير صهريجين محملين بالبنزين لبقايا عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة علاس شرقي صلاح الدين".
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