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استمرار إخلاء سبيل 2 من "ألتراس أهلاوي" بتدابير احترازية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:16 م
استمرار إخلاء سبيل 2 من ألتراس أهلاوي بتدابير احترازية
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، استمرار إخلاء سبيل اثنين من أعضاء ألتراس أهلاوي، علي خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة، بتدابير اخترازية .
   
وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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