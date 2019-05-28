قايد صالح يدعو لإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:13 م
وكالات
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أكد الفريق أحمد قايد صالح ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن باعتباره أولوية، مستبعدا الفترات الانتقالية التي تطالب بها الحركة الاحتجاجية.
وقال قايد صالح في خطاب، اليوم الثلاثاء، أمام قادة الجيش بجنوب البلاد الأولية الآن هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا، مضيفاً وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها.
وقال قايد صالح في خطاب، اليوم الثلاثاء، أمام قادة الجيش بجنوب البلاد الأولية الآن هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا، مضيفاً وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها.
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