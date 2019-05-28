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تفاصيل جلسة وكيل جروس مع مسؤولي الريان القطري

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:09 م
تفاصيل جلسة وكيل جروس مع مسؤولي الريان القطري
جروس
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هاني عصام
 
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عقد فيلكس مارجو وكيل أعمال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مسئولي الريان في قطر خلال الأيام الماضية للتفاوض على تولي المدرب تدريب الفريق.

وانتهى عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق وأعلن مسئولو الأبيض عن رحيله بشكل رسمي.

ويمتلك جروس في جعبته عدة عروض أخرى من الدوري السعودي بجانب عرض الريان القطري على أن يعلن عن وجهته المقبلة بعد مباراة الإنتاج الحربي الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز بالكونفدرالية الافريقية مؤخرًا مع جروس على حساب نهضة بركان المغربي.
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