خلال استقبالها وفد "أتيليه القاهرة".. "والي": نقدر دوره وندعم دوره التنويري والثقافي

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الفنان التشكيلي أحمد الجنيني رئيس مجلس إدارة جمعية أتيليه القاهرة، والكاتبة الروائية سلوى بكر، والأديب سعيد الكفراوي، والدكتورة صفية القباني عميد كلية الفنون الجميلة.





وخلال اللقاء رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد أتيليه القاهرة، وأكدت على حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة وخصوصا فى المجال الثقافي والأدبي كما عبرت الوزيرة أن تقديرها للدور التاريخى الذى لعبة اتيليه القاهره على مدار اكثرمن نصف قرن فى التنوير ونشر الفنون والثقافة.





وأضافت والى إنها فور علمها بشكوى مجلس الادارة من وجود مشاكل تعوق ممارستهم لأعمالهم تم مراجعة الموقف القانوني والتأكد من صدور احكام قضائية لصالح مجلس الادارة وانه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بسرعة تنفيذ الاحكام القضائية وهو ما تم بالفعل وانتهت مشكلة حل الجمعية أو حل مجلس الادارة استنادا لأحكام مجلس الدولة ووفق المستندات المقدمة من مجلس إدارة الاتيلية.





كما وجهت والى بدراسة تحويل الاتيلية إلى جمعية مركزية بحكم دورها التاريخي ونشاطها الذى يخدم الفنانين على مستوى الجمهورية، كما انهت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الاثار التي كانت مترتبة على الاحكام القضائية السابقة ووفق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20993 لسنة 2018 تم مخاطبة البنوك لإعادة تفعيل حسابات الاتيليه بالبنوك .





وشددت والى على ضرورة ان يتبع مجلس ادارة الاتيليه الخطوات القانونية فى الاجراءات الادارية الخاصة باجتماعات مجلس الادارة او الدعوة للجمعيات العمومية وضرورة اصدار ميزانيات سنوية منضبطة حتى يتجنب الوقوع فى مشكلات ادارية مستقبلا.

وأصطحبت والى وفد الاتيليه فى جولة داخل وزارة التضامن الاجتماعي لمشاهدة مجموعه من اللوحات التشكيلية لعدد من كبار الفنانيين التشكيلين والتى تحتضنها جدران الوزارة وقاعات الاجتماعات الرئيسية فضلا عن مشروع التوثيق المرئى للمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة وهو ما لاقى اشادة كبيرة من جانب وفد اتيليه القاهرة.



