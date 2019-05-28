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زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من أعمال التطوير بطريق السويس الأدبية (صور)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:09 م
زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من أعمال التطوير بطريق السويس الأدبية (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا حضره رئيس حي السويس وعتاقة ومديري الانارة العامة والتجميل والمكتب الفني لمتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بطريق السويس الادبية.

وفي الاجتماع أكد السكرتير العام علي تكثيف العمل وزيادة معدلات التنفيذ بطريق السويس الادبية للانتهاء من أعمال التطوير والرصف والانارة العامة، وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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