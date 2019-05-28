خاص.. لوك إيميل يفسخ عقده مع طلائع الجيش





انتهت علاقة البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بشكل رسمي مع الفريق العسكري بعد مباراة مصر للمقاصة التي اقيمت أمس الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.





وفسخ المدرب تعاقده مع الفريق العسكري، وكان العقد الموقع في يناير الماضي لمدة موسم ونصف موسم بشرط موافقة الطرفين على التجديد بعد إنتهاء الـ6 شهور الأولى قبل أن يتم فسخ التعاقد بشكل نهائي.





وتعادل طلائع الجيش مع مصر للمقاصة بهدف لمثله أمس الإثنين في آخر مباريات الفريقين ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري.



