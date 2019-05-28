ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص.. لوك إيميل يفسخ عقده مع طلائع الجيش

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:07 م
خاص.. لوك إيميل يفسخ عقده مع طلائع الجيش
ايميل
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

انتهت علاقة البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بشكل رسمي مع الفريق العسكري بعد مباراة مصر للمقاصة التي اقيمت أمس الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وفسخ المدرب تعاقده مع الفريق العسكري، وكان العقد الموقع في يناير الماضي لمدة موسم ونصف موسم بشرط موافقة الطرفين على التجديد بعد إنتهاء الـ6 شهور الأولى قبل أن يتم فسخ التعاقد بشكل نهائي.

وتعادل طلائع الجيش مع مصر للمقاصة بهدف لمثله أمس الإثنين في آخر مباريات الفريقين ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي