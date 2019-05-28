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ضبط 261 بطاقة تموين ذكية وماكينة صرف خبز بالفيوم

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:05 م
ضبط 261 بطاقة تموين ذكية وماكينة صرف خبز بالفيوم
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ريهام على
 
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تمكنت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط 261 بطاقة تموين ذكية وحيازة عدد 1 ماكينة صرف خبز.

وكما تم ضبط قيد وهمي قبل الأنتاج 830 رغيف بلدي مدعم علي مستوي المحافظة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.

ويأتي ذلك خلال الحملات التموينية بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية تحت اشراف المحاسب عبدالفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومسئولي الرقابة التموينية بالمحافظة.
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