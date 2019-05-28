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"تموين الفيوم": ضبط 3875 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:58 م
تموين الفيوم: ضبط 3875 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها
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ريهام على
 
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تمكنت حملة لمديرية التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط 3875 قطعة العاب نارية محظورة تداولها وبيعها علي مستوي مراكز المحافظة.

وتحرر المحاضر اللازمة كلا على حدا، وجارى العرض على النيابةى العامة لتولى التحقيق

ويأتي ذلك خلال الحملات التموينية بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية تحت اشراف المحاسب عبدالفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومسئولي الرقابة التموينية بالمحافظة.
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