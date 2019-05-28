١٤١ لجنة خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:53 م
سالى نافغ
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قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018-2019 م تسير وفق الجدول الزمنى للامتحانات والتي بدأت يوم 16 مايو 2019م وتستمر أعمال امتحانات التحريري حتى 29 يونيو 2019م.
وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة شكلت لجانًا خاصة لامتحان 141 طالبًا منهم 127 لجان خاصة مرضية و13 لجنة سجين ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى بالجامعة بعد تقدم هؤلاء الطلاب بطلبات لخضوعهم للامتحان واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة شكلت لجانًا خاصة لامتحان 141 طالبًا منهم 127 لجان خاصة مرضية و13 لجنة سجين ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى بالجامعة بعد تقدم هؤلاء الطلاب بطلبات لخضوعهم للامتحان واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
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