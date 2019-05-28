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أستاذ أمراض كبدية: لا يجب أن يتناول مريض الكبد أكثر من 100 جرام بروتين يوميا

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:52 م
أستاذ أمراض كبدية: لا يجب أن يتناول مريض الكبد أكثر من 100 جرام بروتين يوميا
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور حسني صلاح، أستاذ علاج الكبد بالقصر العيني، إن هناك أعراض تنبأ عن الإصابة بغيبوبة كبدية، حيث تجد أن المريض غير منتبه، ويديه يرتعشان، وإذا حدثه أحد لا يرد.

وأشار "صلاح "، لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مريض الكبد لا يجب أن يكثر من تناول البروتينات، بحيث لا يزيد عن 100 جرام بروتين يوميًا، منوها بأنه إذا كان الكبد في حالة متأخرة ينصح ألا يصوم المريض.
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