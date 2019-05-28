صيحات أساسية لإطلالتك هذا الموسم.. اعتمديها

في جولة على مجموعات وعروض أزياء ربيع وصيف 2019 ، نستعرض أبرز الاتجاهات والصيحات الأساسية لإطلالتك هذا الموسم:





الدانتيل الناعم

يعتبر قماش الدانتيل مرادفاً للإطلالات الأنثوية والناعمة. وقد برز في مجموعات صيف 2019 على أزياء مفعمة بالأناقة، تعكس الكثير من الدلال في إطلالات السيدة على اختلاف عمرها وذوقها. فقد ظهر الدانتيل على تصاميم عصريّة ولافتة، تناسب صغيرات السنّ والسيدات الناضجات على حد سواء.





البيج الهادئ

على الرغم من أنه لون هادئ يميل إلى الرتابة في بعض الأحيان، فقد أثبت اللون البيج قدرته على منح إطلالاتك الصيفي لمسة حيوية ومنعشة. جاء بدرجات مختلفة من الفاتح إلى الداكنة، وبلمسات تراوحت بين العصرية والكلاسيكية حيث عمد بعض المصمّمين إلى تقديم اللون البيج على أقمشة ناعمة وأنثوية وتصاميم تليق بالسهرات والمناسبات، فيما اكتفى مصممون آخرون بتقديمه على تصاميم شابة تليق بفترات النهار.





أخضر منعش

سجّل اللون الأخضر حضوره القويّ في لوحة ألوان الصيف المقبل، وقد تفاوتت درجاته بين الأخضر الزاهي الذي يزيد من إشراقة إطلالاتك وبين الأخضر الداكن المستوحى من عناصر الطبيعة الخلابة والذي يضفي لمسة حيوية على حضورك. اختاريه لـ أناقة صيفية منعشة وأضيفي إليه إكسسوارات تزيد من مرح إطلالاتك.





الشراريب

برزت صيحة الشراريب في مواسم سابقة ولكنها أتت في هذا الموسم بلمسات حيوية تزيد من مرح إطلالاتك. اختاريها على فساتينك الصيفية أو على القمصان والتنانير، وزيّنيها بـ إكسسوارات عصرية ولافتة.





الريش المتطاير

ظهر الريش بقوّة على خشبات عروض ربيع وصيف 2019 وجاء متناغماً مع أجواء هذا الموسم المنعشة والناعمة. اختاري الريش على أزياء عصرية أو كلاسيكية ونسّقيها مع إكسسوارات هادئة كي لا تبدو إطلالاتك صاخبة.





الدنيم

من حقبة الثمانينيّات أتتنا صيحة قماش الدنيم إنما بدرجاته الباهتة. اختاريه في الموسم المقبل على فستان بتصميم عصري أو على سروال فضفاض أو على تنورة قصيرة.. وانعمي بإطلالة شابة وجريئة.





بدلات ملوّنة

لربيع وصيف 2019 عادت البدلات الذكورية للظهور إنما بلوحة ألوان تشبه ألوان الحلوى اللذيذة. بإمكانك أن تتألقي بـ بدلة عصرية وأنيقة مع لمسات حيوية من خلال اختيار درجة صارخة تزيد من انتعاش إطلالتك.