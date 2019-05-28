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منى العنزي تقدم نصائح عن الموضة والأزياء وعالم السيارات في "Fashion Show" (صور)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:45 م
منى العنزي تقدم نصائح عن الموضة والأزياء وعالم السيارات في Fashion Show (صور)
منى العنزي
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الفجر الفني
 
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انتهت الإعلامية الكويتية منى العنزي، من التحضيرات النهائية لبرنامجها الجديد "Fashion Show"، والمقرر عرضه على إحدى الشاشات العربية الشهيرة خلال أيام عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

 

وكشفت "العنزي" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن برنامج "Fashion Show" سيتحدث عن أمور تهم الرجال والنساء في عالمي السيارات والأزياء والموضة في الوطن العربي.

 

يذكر أن منى العنزي، متخصصة في مجال الصحافة والإعلان، حيث بدأت انطلاقتها عام ٢٠١٥ عندما عملت صحفية في مجلة الجريمة والنهضة الكويتية؛ بعدها انتقلت الى عالم الموضة والجمال والسيارات وافتتحت أول محل خاص بالأزياء النسائية عام ٢٠١٨، وحصلت على منصب مديرة علاقات عامة في نادي بورشه الكويت الذي يهدف إلى تطوير وتحفيز السيدات اللواتي يرغبن بالانضمام لفريق سباق السيارات.

 

ومن المقرر أن يذاع البرنامج 3 أيام أسبوعيًا.

منى العنزي تقدم نصائح عن الموضة والأزياء وعالم السيارات في "Fashion Show" (صور)
منى العنزي تقدم نصائح عن الموضة والأزياء وعالم السيارات في "Fashion Show" (صور)
منى العنزي تقدم نصائح عن الموضة والأزياء وعالم السيارات في "Fashion Show" (صور)
منى العنزي تقدم نصائح عن الموضة والأزياء وعالم السيارات في "Fashion Show" (صور)
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