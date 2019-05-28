شاروبيم: مليون جنيه لأفضل مدينة ونصف مليون لأفضل قرية

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم منح مليون جنيه مكافأة لأفضل مدينة ونصف مليون جنيه لأفضل قرية يوضع في صندوق خدماتها وذلك لتشجيع القرى والمدن بالمحافظة على المنافسة للوصول للأفضل وتعقد المسابقة كل ثلاثة أشهر.



وقال شاروبيم إن من اهم معايير تقييم الأداء في هذه المسابقة هو مستوي النظافة في مختلف شوارع القرية والمدينة وانتظام الخدمات فيها وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتلبيتها والعمل على حل المشكلات، وكذلك مدى تواجد المسئول بالشارع وحسن التواصل مع الجمهور.



كما قرر محافظ الدقهلية أنه سيتم اقالة رئيس الوحدة المحلية لأسوأ قرية كما يتم اعتبار رئيس المدينة التي تتبع القرية لها مقصر ومتقاعس ولا يصلح للقيام بأداء مهام عمله،وأشار شاروبيم إلى أننا جميعا علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فنحن هنا وفي مواقعنا لتوفير الخدمة له وتذليل العقبات أمام مطالبهم.