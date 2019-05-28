مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

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لقي مواطن مصرعه، بينما أصيب 7 آخرين في حادثى تصادم منفصلين على الطريق الصحراوى بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، اخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، إنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الصحراوى، وأمام كوبرى مستشفى وادى النطرون، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى لانقلابها على على جانب الطريق.



وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة 4 من ركاب السيارة، وهم "احمد محمد شعبان" 32 عاما، و"سعيد بكرى عبد المطلب" 17 عاما، و"عبد العزيز سيد عبد العزيز" 19 عاما، و"مصطفى أنور محمد" 36 عاما.



كما تلقى مدير الأمن إخطارا بوقوع حادث آخر علي نفس الطريق، وتبين أنه أثناء محاولة كلا من "هدى عماد احمد" 17 عاما، و"محمد محمد ابراهيم" 25 عاما، و"هبه صلاح رمضان" 16 عاما، لعبور الطريق، أمام الكيلو 82 اتجاه الإسكندرية، صدمتهم سيارة مجهولة وفرت هاربة، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.